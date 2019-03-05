В провинции Сычуань, Китай, сотрудники муниципального бюро планирования и природных ресурсов Чэнду проводили официальную церемонию, когда вдруг один из присутствующих мужчин случайно снес закрытую стеклянную дверь, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Из видео видно, что сначала сотрудники внимательно слушают речь, стоя перед офисным зданием, когда изнутри появляется человек, который явно куда-то очень спешит, по крайней мере так кажется со стороны. Возможно, он опаздывал именно на это собрание, отчего целенаправленно устремился в дверной проём. Но уже через мгновение он понимает, что совершил очень глупую ошибку, ворвавшись в закрытую прозрачную дверь и завалив её всем своим весом на пол.

Дверь с мужчиной на ней падают, после чего стеклянный лист разлетается в разные стороны, заставляя стоящих рядом женщин в целях безопасности отскочить в сторону.

По данным бюро планирования и природных ресурсов, мужчина после столкновения с дверью и дальнейшего с ней падения не пострадал, также сообщается, что на место повреждённой двери уже была установлена новая стеклянная дверь.

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