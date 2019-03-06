Для советских солдат и офицеров контакты с германскими женщинами были под строгим запретом и сурово карались. Но взаимные чувства не останавливала даже угроза наказания.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Иван и Элизабет

Эту потрясающую историю любви русского старшины Ивана Бывших и немки Элизабет Вальдхельм 10 лет назад рассказала "Российская газета" - любящая пара воссоединилась спустя более чем 60 лет, причем 80-летняя Элизабет переехала к мужу в Сибирь.

Они познакомились в Хайероде (коммуна в Тюрингии) в 1945 году. Полюбили друг друга. Лиза забеременела, но сообщила об этом Ивану только когда тот уже сел в поезд, идущий в Советский Союз (их часть переводили на родину) - в записке. До середины 50-х Иван и Лиза переписывались, пока Бывших не вызвали в КГБ и не приказали переписку прекратить.

За это могли расстрелять

Как рассказывал Иван Бывших, на оккупированной советскими войсками территории Германии строго следили за тем, чтобы солдаты и офицеры не "крутили любовь" с немками (хотя такое, тем не менее, случалось нередко) - заключать браки запрещалось, а если кто-то из военных пытался уйти вместе со своей избранницей в американскую оккупационную зону или пробовал дезертировать, спрятавшись в Германии, его разыскивали и расстреливали. По словам Бывших, ему особенно запомнился случай с кавалерийским офицером, пытавшимся тайно провезти немку на родину в СССР. В столице Белоруссии девушку сняли с поезда, судили и посадили по обвинению в шпионаже.

Еще один яркий случай подобного романа описывал в своих мемуарах ветеран Великой Отечественной, в прошлом сержант-артиллерист Владилен Орлов. Лейтенант Гавриил Гликман завел в Берлине роман с местной жительницей Урсулой, которая была художницей. Причем Гликман на тот момент состоял в официальном браке. После демобилизации скульптор вернулся в Ленинград, стал успешным художником. В 80-м году Гликман эмигрировал в Германию и воссоединился с Урсулой.

Какими документами запрещалась связь с немками

В постановлении Военного совета 4-го Украинского фронта от 12 апреля 1945 года, подписанного А. Еременко и Л. Мехлисом, перечислялись факты регистрации брака и сожительства с немками нескольких советских офицеров. Все они были отданы под трибунал. Отдельной строкой было сказано, что жениться на немецких женщинах строго запрещено, и все вышеуказанные действия по регистрации брака (венчанию), совершенные в Германии, незаконны.

Аналогичный приказ в апреле 1945 года был подписан командующим 1-м Белорусскими фронтом Г. Жуковым - в нем упоминался факт сожительства советского подполковника с немкой, причем арестованной СМЕРШем за шпионаж и освобожденной офицером. Подполковника понизили в должности и предали суду офицерской чести. Приказ велено было объявить по подразделениям Белорусского фронта, вплоть до командира полка.