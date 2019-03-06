Советскую партийную элиту охраняли как зеницу ока. На службе безопасности первых лиц государства стояло специальное подразделение, которое днем и ночью не отходило от своих подопечных. И некоторых это раздражало.

Сталин

Первые годы советской власти членов партии охраняли скромно. Только после 1929 года, когда Сталин утвердился во власти, штат охранников в Кремле стал расти. Оберегали вождя в том числе и на его даче в Кунцеве, в семикомнатном одноэтажном доме.

По всему периметру дачу окружал высокий пятиметровый забор, правда, без колючей проволоки. При штате в 50 человек охраны (15 человек в смене) в ней не было необходимости. В разгар политических репрессий кунцевскую дачу было решено укрепить: появился второй - внутренний - забор в три метра высотой, с прорезями для смотровых глазков. Разумеется, увеличили и штат охраны.

Это было сделано по инициативе Карла Паукера - начальника охраны Сталина, который в 1935 году занял пост комиссара государственной безопасности 2-го ранга. Писатель Анатолий Рыбаков о нем говорил: "Неутомимый Паукер, начальник личной охраны Сталина, его особо доверенное лицо и даже его личный парикмахер: подставить свое горло под чужую бритву - какое доверие может быть выше". Паукер добросовестно исполнял свои функции, но, видимо, перестарался: в 1937 году его обвинили в подготовке покушения на вождя и расстреляли.

Сталин ежегодно ездил на отдых в Сочи. Сначала на поезде он добирался до Горького, затем пересаживался на теплоход до Сталинграда и снова - на поезд, который его доставлял непосредственно на черноморский курорт. Иногда Сталин предпочитал ехать в Сочи без пересадок. Никто до последнего не знал, какой вариант вождь выберет в очередной раз. За бронированным поездом, на котором ехал генсек, следовали два других, заполненных охраной.

Особые люди

С 1954 года вплоть до распада Союза за безопасность правительственных особ отвечало 9-е управление КГБ. Каждый сотрудник "девятки" был обязан ежесекундно обеспечивать полную безопасность вверенного ему лица и одновременно быть незаметным.

Служба охраны сопровождала поездки членов правительства как по стране, так и за рубежом, присутствовала на встречах на высшем уровне и во время частных переговоров. Охрана, словно тень, была возле чиновника на стадионе и в театре, на улице и в аэропорту, на курорте и в больнице.

Подполковник 9-го управления КГБ Алексей Сальников, прослуживший в органах государственной охраны 40 лет, отмечал, что его обязанности были весьма обширными: от обеспечения комфортной обстановки для работы и отдыха первого лица государства до решения всех связанных с этим бытовых проблем.

Особой, самой сложной задачей для правительственной охраны являлась организация передвижения первых лиц. Для этих целей было создано спецподразделение ГАИ по обеспечению безопасного и беспрепятственного передвижения "автомобилей особой нормы" - отряд эскортников. Таких подразделений было три: на участке аэропорт Внуково - Кремль, на кавказских госдачах и в Крыму.

Для контроля за ситуацией на 152-километровой магистрали Симферополь (аэропорт) - Ялта - Форос в 1969 году был создан отдельный дивизион дорожного надзора. К середине 70-х годов автопарк дивизиона стали укомплектовывать "дублерками" - "Волгами" ГАЗ 24-24, которые отличались от серийной машины более мощным - свыше 200 лошадиных сил - 8-цилиндровывым двигателем (как у "Чайки" ГАЗ-13) и рычагом автоматической коробки передач.

В брежневские времена в поездках по Крыму задействовались пять "Мерседесов", которые очень любил Леонид Ильич. По ходу движения порядок машин часто менялся, что сильно затрудняло возможность обнаружить машину с генсеком.

Кроме автомобилей - обычно пяти - обязательным атрибутом кортежей были мотоциклы, число которых доходило до 21. Их действия были отработаны идеально. Шли по трассе "свиньей" - в начале - три мотоцикла, далее - по одному рядом с каждым колесом машины и два с зелеными мигалками в хвосте.

Хрущев

Во времена Хрущева поездки по стране и обычные прогулки членов Политбюро заметно участились, а зарубежные турне стали длиннее. У 9-го управления прибавилось головной боли. Перед зарубежными поездками первых лиц страны Управление отправляло туда группу из четырех-пяти человек. Эта группа досконально изучала обстановку, интересовалась возможностями местных спецслужб, их участием в будущих охранных мероприятиях, деталями государственного протокола, уровнем квалификации местных полицейских, спецификой уличного движения.

С Хрущевым спецслужбистам было работать особенно непросто, учитывая его вздорный характер. Один из руководителей "девятки" Михаил Докучаев отмечал, что "Хрущев запомнился

сотрудникам Службы безопасности как человек, который постоянно ими был недоволен. Он строго, порой грубо с ними обращался, не заботился о людях, которые готовы были защищать его ценой своей жизни".

Хрущева постоянно раздражали находящиеся возле него сотрудники охраны, что затрудняло их работу в обеспечении безопасности, особенно в многолюдных местах. Одним из указаний генсека стало сокращение штата охраны. Более того, во время отдыха в Крыму он распорядился снять охрану по периметру дачи и оставить ее только возле здания.

В обязанности охраны входила далеко не самая приятная работа. В частности, в зарубежных командировках Докучаев регулярно стирал белье Хрущева не только в целях безопасности, но и чтобы "не позорить страну".

Серьезных инцидентов во время рабочих поездок Хрущева было немного. Первый случай произошел в июне 1961 года в Вене, когда Хрущев вместе с министром иностранных дел Австрии

Бруно Крайским выходил с вокзала. Из толпы в сторону генсека внезапно полетел пакет. Сотрудник охраны Солдатов моментально накрыл его своим телом, полагая, что это взрывное устройство. Однако в пакете оказалось письмо некого румына с просьбой к Хрущеву помочь ему вернуться на родину.

Второе происшествие случилось в Киеве в декабре 1961 года во время большого совещания работников сельского хозяйства, когда в сторону Хрущева и Подгорного (члена Политбюро) кинулась буфетчица с ножом. Охрана и здесь была на высоте.

Брежнев

Леонида Ильича считают одним из самых "рисковых" советских вождей. По словам близких, он буквально притягивал к себе неприятности. Настоящей находкой для Брежнева стал начальник его охраны Александр Рябенко.

Первые месяцы после смещения Хрущева Брежнев буквально спал под бдительным оком Рябенко. Как-то поднимаясь после недавней победы над Хрущевым в свою квартиру в 26-м доме по Кутузовскому проспекту, Леонид Ильич вдруг остановился и сказал Рябенко: "Саша, возьми автомат, побудь здесь ночью". И это несмотря на то что дом уже был оцеплен милицией, а поблизости были преданные офицеры охраны.

После убийства Кеннеди спецслужбы приняли решение ограничить разъезды советских лидеров в открытых лимузинах. А случай с премьер-министром Австралии Гарольдом Холтом, который бесследно исчез во время купания, и вовсе подтолкнул к созданию нового подразделения.

У Брежнева была страсть к длительным заплывам, и безопасность генсека на воде должна была обеспечивать группа телохранителей-подводников. Впрочем, проколов избежать не удалось. Во время одного из заплывов к генсеку присоединилась невесть откуда взявшаяся пловчиха. Оказывается, женщина почти всю ночь провела воде, чтобы решить с помощью Брежнева свои бытовые проблемы. Её не стали арестовывать, а Брежнев уделил ей внимание.

Во время визита Брежнева в Монголию в 1974 году у него произошло нарушение мозгового кровообращения. С этого времени Рябенко со своим заместителем Владимиром Медведевым, который позже возглавил охрану Михаила Горбачева, стал исполнять еще и обязанности сиделки. Ему даже пришлось провернуть целую операцию по удалению от Брежнева втершейся в доверие генсека медсестры Коровяковой, которая без меры пичкала больного таблетками снотворного.

В последний год своей жизни Брежнев должен был совершить поездку на ташкентский авиастроительный завод. Из-за плохого самочувствие генсека мероприятие решили отменить, однако в последний момент Брежнев передумал. Охранные процедуры на месте визита при этом проведены не были.

Когда делегация появилась в сборочном цеху и пошла вдоль самолета, за ней ринулась толпа рабочих, задевших ремонтные антресоли. Легкая металлическая конструкция не выдержала и обрушилась прямо на гостей. Рябенко получил сотрясение мозга. Сам генсек, несмотря на то что его успел прикрыть собой один из охранников, также заработал сотрясение мозга и перелом ключицы. Через несколько дней во время первомайской демонстрации Брежневу стоило больших усилий взойти на трибуну Мавзолея.