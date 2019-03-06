К чему могут привести эксперименты с приемом медикаментов?

Кажется, то, что лекарства нужно запивать только водой (если нет никаких других указаний в инструкции), - это прописная истина. Но все же порой люди игнорируют правила и принимают медикаменты вовсе не так, как это необходимо. Запить таблетку пивом? Почему бы нет? Но делать этого определенно не стоит.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Такой "коктейль", конечно, вряд ли сразу приведет к летальному исходу, но навредить здоровью вполне способен.

Во-первых, запивая лекарства спиртосодержащими напитками, можно достичь прямо противоположного эффекта нежели тот, на который вы рассчитывали. Некоторые препараты в сочетании с алкоголем абсолютно утрачивают свои свойства, а другие становятся токсичными. Спирт способен как усилить действие таблетки, так и нейтрализовать его.

Во-вторых, сочетание алкоголя и лекарств отрицательно действует на нервную систему, вызывая нарушение сна, снижение скорости реакции, памяти и внимания.

Еще одна причина, по которой не следует запивать медикаменты алкогольными напитками, - разрушение печени. Многие лекарства сами по себе отрицательно воздействуют на этот внутренний орган, а в сочетании со спиртом негативное действие усиливается вдвойне.

И, наконец, одним из самых опасных последствий приема некоторых таблеток с алкоголем является снижение свертываемости крови. Спиртосодержащие напитки в сочетании с лекарствами разжижают кровь, увеличивая риск внутренних кровотечений.