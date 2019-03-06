Пятилетнему Оскару Саксельби-Ли из Вустера, Англия, врачи поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз - и дали всего три месяца, чтобы найти подходящего донора, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

За свой маленький возраст Оскар уже пережил 20 переливаний крови и химиотерапию. Теперь малышу срочно нужен донор, чтобы восполнить погибшие при агрессивном лечении стволовые клетки. Врачи говорят, что чем сильнее схожи клетки, тем больше шансов у них пережить трансплантацию, но поиски донора скорее походят на лотерею.

Чтобы помочь малышу, на выходных волонтёры устроили в школе Оскара сбор биологического материала. Поучаствовать в благотворительной акции решились 4855 человек, которым пришлось часами стоять в очереди на улице под промозглым дождём. В прошлой похожей акции поучаствовало 2200 человек, но случай Оскара установил новый рекорд.

"Когда узнаёшь о детях, больных раком, то думаешь: "Боже, какой кошмар!" - и сразу забываешь об этом. Но в этот раз мы будем бороться".

Ещё в декабре Оскар был обычным счастливым ребёнком, но затем родители начали замечать, что на теле малыша появляются странные синяки. После обследования специалисты вынесли вердикт - лейкоз. Но ни врачи, ни родители не опускают руки, шанс спасти мальчика всё же есть. Именно поэтому сбор материала идёт до сих пор.