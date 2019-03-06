Сегодня звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу "люблю". Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств завтра будут особенно кстати.

Овен

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Овна из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Овен вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него завтра - это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Овен завтра выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Телец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Тельцу ветер перемен - интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Телец не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Тельцам судьба завтра предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Телец не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

Близнецы

Сегодня в гороскопе Близнецов будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни ими будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Близнецы завтра отлично справятся с любым порученным им фронтом работ; единственное, чем им завтра заниматься не стоит, - это творчеством. День склоняет Близнецов к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать завтра в худшем случае подействуют во вред, в лучшем - будут малоэффективны.

Рак

Сегодня Раку следует быть предельно осторожным в общении - не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Раку свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если завтра Рак не хочет обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Лев

Сегодня Лев в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Льва есть свой подвох - жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Лев завтра не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Дева

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что она может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Дева способна испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, завтра способны вызвать в душе Девы бурю противоречивых эмоций! Так что совет Деве на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Весы

Сегодня Весам не стоит доверять своей интуиции, даже если им покажется, что они отчетливо слышат ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные завтра под влиянием порыва, заведут Весы совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Весам полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что они делают, могут гарантировать им нужный результат.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - завтра это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, - вот главный совет на завтра. Ну а вечер Скорпиону стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Стрелец

Сегодня - день, когда Стрелец способен свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Стрелец сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут завтра в спорном вопросе выбрать Стрельца третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Стрельцу стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Козерог

Сегодня Козерогу будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Козерог просто перенесет на неопределенное "потом", а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Козерогу все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Козерога завтра: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Водолей

Сегодня Водолей может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Водолей способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву - взяв на вооружение завтрашние планы, Водолей имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Рыбы

Сегодня перед Рыбами может встать непростая задача, и от того, как они ее решат, будет зависеть многое. Возможно, именно завтра от Рыб может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст их жизни новое направление. Так что решения Рыб завтра должны быть взвешены и продуманы - ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.