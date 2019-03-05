Можно ли разрушить угрожающий Земле астероид, направив на него меньшего "собрата"? Какой удар для это потребуется? Этот вопрос выясняли учёные во главе с Чарльзом Эль Миром (Charles El Mir) из Университета Джона Хопкинса. Их статья, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, опубликована в журнале Icarus.

"Если к Земле приближается астероид, что лучше: разбивать его на мелкие кусочки или подталкивать в другом направлении? И если последнее, то с какой силой мы должны ударить его, чтобы отодвинуть, не заставив его при этом разрушиться? Это актуальные вопросы для исследования", - объясняет Эль Мир.

Исследователи моделировали ситуацию, когда человечество пытается разрушить астероид размером 25 километров, направив на него "собрата" диаметром 1,21 километра со скоростью пять километров в секунду. Предполагалось, что оба астероида состоят из базальта. Этот сценарий также был смоделирован другой научной группой в начале 2000-х годов. Тогда расчёты показали, что "мишень" распадётся на облако небольших обломков.

Процессы, происходящие с "жертвой", исследователи разделили на два этапа. Первый начинается сразу после удара и длится доли секунды. Это фаза, когда образуются миллионы трещин и от небесного тела откалываются обломки. Здесь авторы использовали новейшую модель, учитывающую механизмы рассеяния энергии, не принятые во внимание предшественниками. Они подробно рассмотрели как свойства отдельных трещин, так и общие закономерности их образования.

Второй этап длится много часов. Здесь учитывается гравитационное взаимодействие между фрагментами астероида. Можно сказать, что небесное тело пытается собраться заново под влиянием собственной силы тяжести. Исследователей интересовало, насколько это ему удастся.

Выяснилось, что, вопреки результатам предыдущих исследований, астероид-мишень не разрушится полностью. Останется сильно повреждённое, но большое ядро, и рой небольших обломков. Значительная часть последних снова упадёт на ядро из-за его гравитации. Это показывает, что для разрушения опасного астероида потребуется больше энергии, чем считалось ранее.

Учёные полагают, что их результат пригодится в пока ещё футуристичной, но всё же обдумываемой бизнесменами области, как добыча минералов на астероидах. Обломки, выпавшие на ядро, могут оказаться настоящим кладезем полезных ископаемых, а образовавшийся кратер - готовым карьером. Впрочем, неизвестно ещё, что обойдётся дешевле: добывать полезные ископаемые на астероидах, используя более традиционные методы, или устраивать подобные столкновения.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как ещё можно защититься от небесных гостей, и о том, в каких районах Земли их падение наиболее вероятно. Говорили мы и об испытаниях системы оповещения о приближении астероида.