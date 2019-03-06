Потрясающая природа, захватывающая история, роскошные спа-процедуры, самая вкусная еда и настоящий каскад всевозможных развлечений - вот лишь некоторые из причин, делающих Азербайджан идеальным местом для отдыха.



Как передает Day.Az, об этом пишет antennadaily.ru.



1. Погрузитесь в незабываемую ночную жизнь и побалуйте себя одними из самых вкусных блюд в мире



Кулинарные традиции Азербайджана так же богаты, как его история и культура - этот потрясающий гастрономический опыт останется с вами на всю жизнь.



В числе местных деликатесов, которые вы должны попробовать, ароматный плов с шафраном и шашлыком и фаршированная рубленым ягненком долма с маринованными огурцами. Кроме того, Азербайджан может похвастаться одними из лучших свежих продуктов в регионе, включая такие неотъемлемые элементы местной кухни, как терпкий чай и благоухающий мед.



Проведите время в Старом Баку, наслаждаясь роскошеством азербайджанской кухни в Cay Bagi 145 (Чайный сад 145).



"В Баку вас поразит многообразие дизайнерских бутиков"



Продолжить наслаждаться жизнью лучше всего в многочисленных торговых центрах Баку, где покупателям предлагается на выбор множество товаров ведущих мировых производителей и брендов класса люкс. В Баку вас поразит многообразие дизайнерских бутиков, тем же, кому по душе шоппинг с неповторимым местным колоритом, стоит отправиться на яркий и красочный восточный базар.



Торговый центр Meтропарк в Баку - одно из самых популярных направлений у любителей шоппинга



Завершите вечер прогулкой по улице Тарлана Абдуллаева с ее многочисленными джазовыми ансамблями и музыкантами или танцуйте всю ночь напролет под музыку талантливых диджеев из разных стран, вносящих свой неповторимый вклад в пульсирующую клубную жизнь азербайджанской столицы.



Сначала загляните в суперэлитный Pasifico - Lounge & Dining Bar, а затем в Enerji Club Baku - незабываемый опыт гарантирован.



Азербайджан расположен на границе Европы и Азии, и его неповторимая природа и нетронутые ландшафты придают этому удивительному краю особое очарование. Габала - идеальный выбор для тех, кто хочет вырваться из шума и суеты большого города, обрести внутреннюю гармонию и восстановить подорванные повседневными заботами силы.



Горные водопады, безбрежные леса и величественные кавказские горы делают Габалу идеальным местом для смелых душой. Проведите день на свежем воздухе - вас ждут квадроциклы, походы, коньки, пейнтбол, боулинг, конные прогулки, спа-курорты, стрелковое оружие и несколько отличных бассейнов.



Chenot Palace Hotel в Габале: возведенный в тиши волшебных лесов новый отель Chenot Palace в Габале, из окон которого открывается вид на безмятежные воды озера Нохур, - это новый класс оздоровительного отдыха. Габала находится примерно в 225 км от столицы Азербайджана.



2. Загляните в таинственное прошлое



Визит в огненный храм Aтешгях поможет зарядиться позитивной энергией и сжечь в пламени очищающего огня свои страхи, гордыню и апломб. Храм Огня поражает завораживающей игрой языков пламени и таинственными надписями, хранящими секреты далеких поколений. Этот построенный в XIX веке зороастрийско-индуистский храм представляет собой великолепный пример объединения западных и восточных культур. Здесь как нигде человек может установить эмоциональную и духовную связь с самим собой.



3. Омолодите тело и чувства



Как следует испачкаться порой бывает чрезвычайно полезно для здоровья. Посвятите день терапевтическим процедурам в ваннах, наполненных целебной нефтью (да, именно нефтью). Она используется для лечения опорно-двигательного аппарата, а также неврологических, урологических, гинекологических, кожных и некоторых других заболеваний.



Оцените целебные свойства одного из главных природных богатств Азербайджана в окружении потрясающих своей красотой пейзажей в Chinar Hotel & Spa Naftalan, до которого из Баку лететь всего час.