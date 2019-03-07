Сосед оставил злобную записку на двери. Реакция молодого отца поразила всех - ВИДЕО
7 марта 2019 08:00 326
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Источник:Гвоздь
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