Маленькая девочка, ударившая домашнего питомца, не на шутку рассердила кошку, которая решила отомстить главе семейства, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Кошка, получив удар в спину от глупого ребёнка, поступила по-умному и не стала наказывать девочку. Домашний питомец отомстил её отцу, занятому рисованием и укусила его за руку. Глава семейства, получив болезненный укус, явно не ожидал такой агрессии со стороны животного.

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