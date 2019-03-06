Кошка наказала отца за невоспитанную дочь - ВИДЕО
6 марта 2019 14:03 256
Маленькая девочка, ударившая домашнего питомца, не на шутку рассердила кошку, которая решила отомстить главе семейства, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Кошка, получив удар в спину от глупого ребёнка, поступила по-умному и не стала наказывать девочку. Домашний питомец отомстил её отцу, занятому рисованием и укусила его за руку. Глава семейства, получив болезненный укус, явно не ожидал такой агрессии со стороны животного.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
05:01 2 417
Какому мужчине нужна женщина небольшого роста
14:25