Ученые Университета имени Бар-Илана в Израиле обнаружили у сна способность положительно влиять на восстановление ДНК в клетках. Это препятствует преждевременному старению и развитию рака.

Исследование проводили на рыбках данио-рерио. Биологи провели покадровую съемку нейронов этих живых существ, что позволило визуализировать процессы, которые происходят с хромосомами во время суточных циклов. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает MedicalXpress.

Выяснилось, что во время бодствования ДНК повреждаются, а сон производит своеобразный "ремонт".

Ученые отметили, что сон также поддерживает функции клеточного ядра. Именно благодаря этому он вообще сохранился в процессе эволюции, хотя и не является эволюционным преимуществом.

По современным представлениям, именно повреждения ДНК приводят к старению и смерти клеток.