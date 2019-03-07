Ученые обнаружили пользу сна для борьбы со старением и раком
Ученые Университета имени Бар-Илана в Израиле обнаружили у сна способность положительно влиять на восстановление ДНК в клетках. Это препятствует преждевременному старению и развитию рака.
Исследование проводили на рыбках данио-рерио. Биологи провели покадровую съемку нейронов этих живых существ, что позволило визуализировать процессы, которые происходят с хромосомами во время суточных циклов. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает MedicalXpress.
Выяснилось, что во время бодствования ДНК повреждаются, а сон производит своеобразный "ремонт".
Ученые отметили, что сон также поддерживает функции клеточного ядра. Именно благодаря этому он вообще сохранился в процессе эволюции, хотя и не является эволюционным преимуществом.
По современным представлениям, именно повреждения ДНК приводят к старению и смерти клеток.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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