Израиль - одно из самых маленьких (и по площади, и по населению) государств ближневосточного региона. Поэтому ставку правительство страны всегда делало не только на военную мощь, но и на разведку. Не раз ситуация на Ближнем Востоке менялась в корне благодаря успешно проведенной операции "Моссада". Операция "Бриллиант", также известная как "Пенициллин", - яркий пример такого случая.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Миг-21 и положение в регионе

Советский истребитель третьего поколения Миг-21 появился на свет в середине 50-х гг. прошлого века и в начале 60-х уже активно поставлялся в Сирию, Египет и Ирак. В 1963 году этот истребитель стал основой ВВС арабских стран региона, но о его истинной силе в Израиле имели весьма общее представление. Тучи на Ближнем Востоке сгущались, и "Моссад" предпринял несколько попыток завладеть супероружием. Но завербовать пилотов, которые бы смогли перегнать самолет из Египта в Израиль, не удалось.

Планирование операции

После нескольких провалов в "Моссаде" решили, что ставку надо делать на летчика-немусульманина. Поискам способствовала ситуация, сложившаяся в Ираке, где в ту пору начались гонения на христиан. Многие представители этой веры, опасаясь преследований, стали задумываться о бегстве из страны. Одним из таких был Мунир Редфа - иракский летчик истребитель, ассириец по происхождению. Уже некоторое время он не чувствовал себя спокойно как представитель притесняемого в Ираке нацменьшинства, а ко всему этому добавился еще и религиозный шовинизм.

Операция "Бриллиант"

Представителям "Моссада" через третье лицо удалось выйти на слугу-еврея, работавшего в семье Редфа Иосифа Шамаша, а через него связаться и с самим Муниром. Как рассказывает Константин Капитонов в своей книге "Как угнали МиГ-21", пилоту было предложено 500 тыс. английских фунтов стерлингов (более миллиона американских долларов по тому курсу) за угон самолета Миг-21, на котором как раз и летал Мунир, а также израильское гражданство. Ассириец долго колебался и выдвинул условие, что из Ирака должна быть вывезена вся его многочисленная семья.

Ходит красивая легенда, что окончательное согласие Мунир дал после общения с некой американской разведчицей, которая его очаровала своей красотой и сумела уговорить на сотрудничество. Получив согласие пилота, "Моссад" приступил к осуществлению его требований. Как вспоминает в своих мемуарах непосредственный участник событий, лидер иракских курдов Мустафа Барзани, эвакуация осуществлялась его силами. К августу 1966 года семья Радфа и все родственники были горными маршрутами вывезены в Израиль. Муниру оставалось выполнить обещанное.

Что он и сделал 15 августа. Во время боевого дежурства Радфа перелетел из Ирака в Израиль. Весь путь занял около 25 минут. Самолет был подвергнут тщательному изучению израильскими учеными, а потом отправлен в США. Мунир же получил обещанные деньги и гражданство, но прожил в Израиле лишь три года. В 1969 году он с семьей переселился в Италию, где до самой смерти в 1998 году держал бензоколонку.