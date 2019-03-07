Созданы часы, предсказывающие дату смерти человека
Ученые из Соединенных Штатов Америки создали устройство, способное определять дату вероятной смерти по капле крови. Об изобретении "часов смерти" сообщает официальный сайт Калифорнийского университета, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.
Сайты, рассчитывающие дату смерти человека по итогам специальных опросов, пугали людей еще на заре Интернета, однако американские ученые решили пойти дальше.
Решили - и создали часы, в которые нужно капать собственной кровью, а они взамен поведают, сколько вам осталось жить.
Как конкретно работает устройство - не уточняется, но известно, что сложный электронный девайс анализирует генетический материал, который содержится в крови, и уделяет особенное внимание целостности ДНК. На основе такого анализа делаются выводы о степени изношенности организма.
Пугающая разработка, как особенно подчеркивают ее авторы, не будет запускаться в массовое производство, так как с ее использованием сопряжен целый комплекс сложных морально-этических вопросов, на которые пока нет ответов.
Тем не менее, это не мешает ученым использовать свои "часы смерти" в решении ряда чисто научных задач.
О точности часов тоже ничего не известно. Вероятно, на вопросы о точности пока не могут ответить и сами авторы изобретения, т.к. подобные вопросы подразумевают необходимость длительного тестирования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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