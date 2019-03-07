Ученые из Соединенных Штатов Америки создали устройство, способное определять дату вероятной смерти по капле крови. Об изобретении "часов смерти" сообщает официальный сайт Калифорнийского университета, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Сайты, рассчитывающие дату смерти человека по итогам специальных опросов, пугали людей еще на заре Интернета, однако американские ученые решили пойти дальше.

Решили - и создали часы, в которые нужно капать собственной кровью, а они взамен поведают, сколько вам осталось жить.

Как конкретно работает устройство - не уточняется, но известно, что сложный электронный девайс анализирует генетический материал, который содержится в крови, и уделяет особенное внимание целостности ДНК. На основе такого анализа делаются выводы о степени изношенности организма.

Пугающая разработка, как особенно подчеркивают ее авторы, не будет запускаться в массовое производство, так как с ее использованием сопряжен целый комплекс сложных морально-этических вопросов, на которые пока нет ответов.

Тем не менее, это не мешает ученым использовать свои "часы смерти" в решении ряда чисто научных задач.

О точности часов тоже ничего не известно. Вероятно, на вопросы о точности пока не могут ответить и сами авторы изобретения, т.к. подобные вопросы подразумевают необходимость длительного тестирования.