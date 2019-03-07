Выявлена новая опасность сахара и сладких напитков
Специалисты Американской академии Неврологии выяснили, что употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза - распространенного аутоиммунного заболевания, при котором поражается центральная нервная система. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В исследовании приняли участие 135 человек с рассеянным склерозом, которые заполнили пищевые опросники. Ученые оценили, насколько рацион питания каждого участника был близок к диете DASH (англ. Dietary Approaches to Stop Hypertension), рекомендованной для профилактики высокого кровяного давления. DASH включает в себя цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобовые.
Специалисты оценили инвалидность добровольцев по 10-балльной шкале, при этом оказалось, что 30 человек страдали от тяжелой инвалидности. Результаты исследования показали, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку, включая содовую.
Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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