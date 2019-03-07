Двухметровая акула почти лишила руки помогавшего ей рыбака
У берегов ЮАР акула покусала рыбака, который пытался ей помочь. Об этом сообщает издание The Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Акула длиной около 2,5 метра случайно попала в сети траулера, который занимался промыслом в 55 километрах от города Порт-Элизабет. 46-летний член команды приблизился к хищной рыбе, чтобы освободить ее, однако она схватила его зубами за плечо и предплечье левой руки.
Рыбаки перевязали пострадавшему раны и отпустили акулу. Судно передало сообщение о происшествии и направилось к Порту-Элизабет. Несмотря на шторм, навстречу выслали спасательный катер с медиками. Укушенного мужчину доставили в больницу, его состояние стабильно.
У берегов ЮАР водятся 96 видов акул, в том числе большие белые акулы, тигровые акулы, тупорылые акулы и острозубые песчаные акулы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
МИД Алжира недоволен Лигой арабских государств
Драка со стрельбой в Москве: задержаны десять человек
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке
ДТП в России: погибший и полтора десятка раненых
В Анкаре состоялось открытие «Года Насими» - ФОТО
-
6 Мар. 13:10 10 831
-
6 Мар. 09:58 8 846
-
6 Мар. 20:05 8 760
-
6 Мар. 10:00 5 135
-
6 Мар. 14:15 4 058