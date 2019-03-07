Главный редактор американского издания журнала Vogue, эксперт моды Анна Винтур заявила, что внешний вид - не самое важное при устройстве на работу. Интервью Винтур, вышедшее в рамках сюжета "Спросите Анну", опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, любая компания, в том числе и Vogue, приглашает на работу в первую очередь человека, а не его одежду. "Твой гардероб не будет работать за тебя, твой гардероб - это и есть ты", - пояснила она.

Винтур намекнула, что не делает выводов о человеке, основываясь на его внешности. "Мне всегда было интересно, как люди одеваются на интервью. Иногда складывается впечатление, что человек пришел в одежде, которую купил прямо тем же утром, и это совсем не то, что действительно отражает его личность", - поделилась Анна Винтур.

Эксперт считает, что важнее всего - выбирать одежду по своему вкусу. Она вспомнила случай, когда к ней в журнал пришел устраиваться молодой человек в платье и с дамской сумкой. "Я его тут же взяла на работу. Ты должен одеваться для себя. Это справедливо для любой профессии", - призвала она.

В январе в этой же программе Анна Винтур высказала свое мнение о жене британского принца Меган Маркл. В частности, эксперт говорила о платье, которое герцогиня надела на свадьбу с принцем Гарри. "Ее свадьбу смотрел весь мир, и я считаю, что она выбрала идеальное платье", - отметила она.