Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
Еще одному человеку, возможно, удалось излечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). О неком "дюссельфдорском пациенте" пишет научный журнал New Scientist. Издание отмечает, что больному пересадили костный мозг от донора с мутацией, которая обеспечивает ее носителю устойчивость к заражению ВИЧ, передает Day.Az со ссылкой на business-gazeta.ru.
До последнего времени единственным взрослым человеком, который смог вылечиться от ВИЧ, был американец Тимоти Браун. У него нашли вирус в 1995 году, а в 2007 году так называемому берлинскому пациенту провели трансплантацию стволовых клеток костного мозга. До сих пор у мужчины не обнаружено каких-либо следов прошлого заболевания.
Накануне стало известно о еще одном случае излечения от вируса иммунодефицита. После пересадки костного мозга полностью избавился от болезни гражданин Великобритании. Спустя почти три года после операции высокочувствительные тесты не выявили у пациента никаких следов заболевания. Несмотря на это специалисты считают, что пока можно говорить только о "функциональном здоровье" и "ремиссии", а не о полном выздоровлении.
После вчерашних новостей немецкие исследователи сообщили о похожем случае. Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) под руководством Аннемари Венсинг заявили, что "дюссельдорфский пациент", которому провели трансплантацию костного мозга от донора с мутацией, три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты, и до сих пор у него не находят жизнеспособных вирионов - вирусных частиц.
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