Ученые нашли истинные причины развития "синдрома разбитого сердца". Это состояние также известно как кардиомиопатия такоцубо, передает Day.Az со ссылкой на МИР24.

Это внезапное снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы) развивается вследствие острого эмоционального стресса.

В большинстве случаев функции органа полностью восстанавливаются в течение одного-двух месяцев (хотя возможны и долговременные последствия). Симптомы похожи на классический сердечный приступ - боль в груди, одышка и так далее.

Ученые давно заметили: хотя сильные стрессы случаются в жизни каждого человека, "синдром разбитого сердца" развивается не у всех.

Сотрудники Университетской клиники Цюриха решили прояснить природу этого заболевания, сообщает European Society of Cardiology.

Исследование показало, что у людей с соответствующим синдромом также наблюдаются отклонения в работе головного мозга - области, связанные с контролем стрессовой реакции, функционируют недостаточно хорошо.

Команда просканировала мозг 15 пациентов, у которых годом ранее диагностировали кардиомиопатию. Результаты сравнили с данными обследований 39 здоровых людей.

Оказалось, что у представителей первой группы снижено количество связей между областями мозга, ответственными за переживание эмоций, и автономной нервной системой.

Из-за этого различные отделы головного мозга не могут обмениваться информацией в достаточном объеме, и возникают отклонения - к примеру, неадекватная реакция на стрессовую ситуацию.

Авторы не смогли уточнить, почему в такой ситуации страдает именно сердце, но планируют продолжать научную работу.

Ранее ученые назвали время суток, в которое происходит наибольшее количество сердечных приступов.