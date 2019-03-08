Учительница из американского штата Джорджия получила 10 тысяч долларов после того, как внимательно прочла мелкий шрифт в документе во время оформления страховки. Об этом сообщает Tampa Bay Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Страховая компания Squaremouth, базирующаяся в городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, устроила тайный конкурс, условия которого разместила мелким шрифтом в документах, которые приобретают для оформления страховки для выезда в другие страны.

Первой эту деталь заметила 59-летняя учительница средней школы Донелан Эндрюс (Donelan Andrews): в процессе покупки страховки за 400 долларов она предпочла внимательно прочесть юридические бумаги, которые намеренно были написаны сложным языком с использованием специфических терминов. Скрытое послание оказалось на седьмой странице. Победительница появилась спустя 23 часа после запуска конкурса.

"Чтобы подчеркнуть важность изучения документов на подпись, мы запустили конкурс "Платим за чтение", в котором поощрим человека, читающего информацию в соглашениях от начала до конца. Если вы читаете это в период проведения конкурса и успеете обратиться к нам первыми, вам будет вручен главный приз в размере 10 тысяч долларов", - говорилось в бумагах.

Эндрюс уверяет, что всегда читает подобные документы, в том числе соглашения об использовании цифрового программного обеспечения, которые практически все упускают из виду. Она призналась, что сама использует этот трюк в обучении. Женщина планирует потратить приз на поездку в Шотландию в честь 35-й годовщины свадьбы.

Первоначально в компании рассчитывали размещать незаметную надпись в течение года и были уверены, что никто ее не заметит. Деньги планировалось направить на благотворительность. Несмотря на выплату Эндрюс, фирма все равно направит 10 тысяч долларов на развитие проектов по повышению грамотности среди детей и еще по 5 тысяч - на развитие двух школ, в которых работает учительница.