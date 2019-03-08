Этот дельфин сам подплыл к дайверу и начал молить его о помощи - ВИДЕО
8 марта 2019 00:30 85
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Источник:SMP
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