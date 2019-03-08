Ее конь тонул в грязи и не мог выбраться. Хозяйка животного боролась за его жизнь 3 часа - ВИДЕО
8 марта 2019 07:00 182
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Источник:SMP
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