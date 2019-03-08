Любители электронных сигарет примерно в полтора раза чаще становятся жертвами сердечных приступов, ишемии, депрессии и инсультов по сравнению с некурящими людьми. К такому выводу пришли медики, выступавшие на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"До настоящего момента мало кто пытался изучать то, как вейпы влияют на частоту развития проблем с сердцем. Собранные нами данные - самый настоящий сигнал тревоги для всех нас. Мы надеемся, что они заставят сообщество серьезнее относиться к этой угрозе и начать активнее бороться с ней", - заявил Мохиндер Виндхьял (Mohinder Vindhyal) из университета Канзаса в Уичите (США).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам - в целом, табачный дым был признан более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Вдобавок, относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем. Кроме того, они доказали, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Виндхьял и его коллеги выяснили, что электронные сигареты почти столь же опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы, как и табачные изделия, проанализировав статистику и данные социальных опросов, которые собирали медицинские службы США с 2014 года и по сей день.

В этом мониторинговом проекте принимало участие около ста тысяч курильщиков и вейперов, согласившихся ответить на вопросы о частоте употребления их любимых источников никотина и пройти медицинское обследование. Проанализировав эти данные, ученые сравнили их между собой и сопоставили со статистикой по частоте развития проблем с сердцем среди некурящих людей.

Ожидаемым образом, в этом забеге "победил" табак - его постоянное употребление повышало вероятность заполучить сердечный приступ на 165%, коронарную болезнь сердца - на 94% и инсульт - на 78%. Все эти эффекты были характерны и для вейпов, хотя и в менее выраженном виде. Что интересно, они резко ослабевали в тех случаях, если участники опросов использовали испарители не каждый день, а несколько раз в неделю.

"Конечно, сигаретный дым гораздо опаснее для здоровья сердца и кровеносной системы мозга, чем пар электронных сигарет, но это не означает, что вейпы безопасны для курильщиков. Надо признать, что любые формы курения связаны с негативными последствиями для здоровья человека", - заключил кардиолог.