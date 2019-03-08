Исследователи из Университета Южной Каролины (США) провели эксперименты с мышами, генетически запрограммированными на развитие болезни Альцгеймера. Их "лечили" от симптомов с помощью специальной диеты и добились многообещающих результатов, рассказывает сайт университета, передает Day.Az со ссылкой на hightech.plus.

Для эксперимента ученые выделили два растительных соединения - галлат эпигаллокатехина (EGCG) и феруловую кислоту.

Первая пищевая добавка - ключевой ингредиент зеленого чая, вторая содержится в моркови, помидорах, рисе, пшенице и овсе.

Команда случайным образом распределила мышей в четыре группы. Первая потребляла обе добавки, рацион второй и третьей группы содержал лишь один ингредиент, а четвертая группа получила плацебо. Все группы содержали здоровых грызунов для контроля.

До и через три месяца после лечения грызунов проверили по ряду нейропсихологических тестов. Для людей они примерно эквивалентны тестам мышления и памяти, которые оценивают деменцию.

Диета полностью восстановила пространственную рабочую память мышей, подчеркивают авторы.

Они предполагают, что вещества предотвращают расщепление токсичных бета-амилоидов на более мелкие компоненты и снижают нейровоспалительные и окислительные процессы в мозге.

Ученые продолжат изучение воздействий растительных компонентов на формирование бета-амилоидных бляшек в мозге в будущих исследованиях. Но уже сейчас они рекомендуют внести изменения в ежедневный рацион для профилактики нейродегенерации.

Помимо диеты, для профилактики болезни Альцгеймера важен качественный сон. Последние исследования показали, что только глубокий сон "очищает" мозг от ненужных компонентов.