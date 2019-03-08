Проведя многочисленные исследования, ученые назвали гормон, который является ответственным за наши чувства. Этот гормон - окситоцин. Именно благодаря ему мы любим, радуемся, проявляем заботу о близких.

Ученые из Британии провели аналогию между действием алкоголя и окситоцина на организм человека. Выяснилось, что окситоцин так же как и спиртное помогает организму расслабиться, действуя при этом успокаивающе. А вот если возникает нехватка этого гормона - человек может испытывать чувство агрессии, повышается тревожность.

Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

Вот некоторые методы, которые помогут повысить уровень этого гормона в вашем организме.

1. Про необходимость обниматься как можно чаще, пишут многие издания. Оказывается, во время объятий, впрочем, как и при любом другом физическом контакте(поцелуи, интим, поглаживания), вырабатывается окситоцин. Соответственно настроение улучшается.

2. Не забываем про комплименты. Даже простой разговор с незнакомым человеком на приятную для вас тему, может стать зарядом положительных эмоций. А сказанный по случаю комплимент и вовсе повысит выработку окситоцина.

3. Душевная компания, приятная обстановка на работе, дружеские посиделки - способствуют увеличению окситоцина в крови. Так же положительное воздействие на организм оказывают медитация и чтение молитв.

4. Ещё один способ добавить окситоцина в кровь - завести домашнее животное. Эти пушистые создания смогут снять любой негатив и ощутить прилив эмоций.