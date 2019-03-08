Вот какая опасность таится в бассейнах
Бассейн - это неотъемлемая часть каждого туристического отеля. Однако эксперты рассказали, что лучше не посещать бассейн ради собственной безопасности, так как в воде живет колоссальное количество паразитов. Если вода выглядит чистой и прозрачной, это еще не значит, что она такая на самом деле.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Менеджер ассоциации инструкторов по плаванию Safety Training Awards Люк Гриффитс утверждает, что в бассейне обитает большое количество болезнетворных бактерий и микробов. Именно поэтому случаи заражения ротавирусными инфекциями во время плавания не являются чем-то исключительным.
Эксперт рассказал, что чаще всего, в бассейне можно встретить криптоспоридий и лямблий, но без специальных устройств их невозможно обнаружить.
При попадании в человеческий организм, криптоспоридии вызывают ротавирусные инфекции, которые могут оказаться смертельными. Лямблии считаются менее опасными, однако они тоже вызывают рвоту, диарею и боль в животе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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