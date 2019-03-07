Телескоп Hubble записал загадочные звуки в космосе
7 марта 2019 19:13 181
Ученые перевели записанные аппаратом Hubble электромагнитные сигналы в звуковой формат.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовали новую аудиозапись из космоса, передает Day.Az.
Она составлена путем преобразования радиоизлучений космических скоплений - данных, полученных в помощью телескопа Hubble, в звуковые волны.
По словам сотрудников NASA, опубликованные звуки - "вероятно, самая странная музыка в вашей жизни".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!