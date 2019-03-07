Ученые перевели записанные аппаратом Hubble электромагнитные сигналы в звуковой формат.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовали новую аудиозапись из космоса, передает Day.Az.

Она составлена путем преобразования радиоизлучений космических скоплений - данных, полученных в помощью телескопа Hubble, в звуковые волны.

По словам сотрудников NASA, опубликованные звуки - "вероятно, самая странная музыка в вашей жизни".