Названо время действия сериала «Властелин колец»
8 марта 2019 10:35 191
Amazon в твиттере раскрыл время действия сериала "Властелин колец". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Добро пожаловать во Вторую эпоху Средиземья", - говорится в сообщении.
К посту также прикреплено фото с обновленной картой Средиземья.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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