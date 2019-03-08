Amazon в твиттере раскрыл время действия сериала "Властелин колец". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Добро пожаловать во Вторую эпоху Средиземья", - говорится в сообщении.

К посту также прикреплено фото с обновленной картой Средиземья.