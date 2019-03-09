Этот старик 10 лет сидит возле дороги и никуда не уходит. Его история разбивает сердце - ВИДЕО
9 марта 2019 00:30 133
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Источник:Остроумно
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