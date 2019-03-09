Двух брошенных собак нашли на кладбище. Вскоре выяснилось, что питомцев нельзя разлучать - ВИДЕО
9 марта 2019 07:00 97
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Источник:Остроумно
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