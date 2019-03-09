Парень обслужил только одного клиента. Босс был в шоке - ВИДЕО
9 марта 2019 09:15 161
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:Остроумно
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
8 Мар. 12:18 6 589
-
8 Мар. 20:53 4 067
-
8 Мар. 11:22 3 965
-
8 Мар. 21:28 3 716
-
8 Мар. 13:27 3 344