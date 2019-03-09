Сегодня в гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча. Лучше отложите окончательное решение на потом. Кроме того, сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, на фоне пассивности в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту. Так что если сегодня вы попадете в критическую или авральную ситуацию, будьте уверены: от лени не остается и следа, и вы удивите всех своей неожиданно проснувшейся активностью.

Овен

Сегодня поведение Овна во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если сегодняшний день не поставит перед Овном никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Овен покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!

Телец

Сегодня в жизни Тельца возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Тельцу не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, "стрелка" на колготках, возникший на пустом месте спор... Все это и многое другое может ожидать Тельца в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Тельцу меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Телец положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Близнецам достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Близнецов сегодняшний день, сделает все остальное: Близнецы получат истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет им отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день их все равно не склоняет.

Рак

Сегодня звезды гороскопа не советуют Раку браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, - вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Раку сегодня придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Раку необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

Лев

Сегодня Лев рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Льву сегодня придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Льва сегодня как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!

Дева

Сегодня звезды гороскопа предвещают Деве отличный день, когда она способна демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на ее пути, тем лучше: Дева способна войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня не мелочиться, а взяться за те дела, в которых она видит самый большой потенциал. Ее энергичность и целеустремленность помогут ей сделать шаг навстречу успеху.

Весы

Сегодня отличительной чертой в гороскопе Весов может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Весам сегодня будет сложно принять любое решение, даже если от них потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от них стремительных действий, Весы рискуют "зависнуть" или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, сегодня им необходимо сохранять хладнокровие. А лучше - избегать любых ответственных шагов.

Скорпион

Сегодня ситуация может заставить Скорпиона отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно - о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Скорпиону смириться. Поступившись чем-то сегодня, Скорпион не пожалеет - со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Скорпиону точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

Стрелец

Сегодня в гороскопе Стрельца будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Стрелец будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Сегодня он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Стрелец не останется внакладе - благодарность окружающих поднимет Стрельца и в чужих, и в собственных глазах.

Козерог

Сегодня Козерог может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Козерогом, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Козерогу будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Козерогу не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют ему проявлять твердость, говоря окружающим "нет" и мешая им сесть себе на шею.

Водолей

Сегодня день будет склонять Водолея к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно сегодня Водолею легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Водолей может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют ему сегодня взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут - так будет надежней.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить как можно больше времени себе и всему, что им нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Рыб приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей - в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке - Рыбы будут ощущать себя не в своей тарелке. Сегодня им просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого они любят.