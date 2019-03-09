Факт неминуемой смены магнитных полюсов Земли многим ученым представили как данность: доцент климатологи и метерололого-географического факультета МГУ.

Как передает Day.Az, об это пишет russian7.ru.

Последние расчеты свидетельствуют о смещении плюсов к экватору. Последние расчеты ученых говорят о том, что магнитные полюса с большой скоростью смещаются в сторону экватора. Расчеты российских ученых подтверждают их американские и европейские коллеги. Последние цифры говорят, что Северный магнитный полюс за 20 лет сместился на 200 км и сейчас двигается в 5 раз быстрее, чем год назад.

Постепенно, но катастрофично

По утверждению некоторых специалистов по изучению магнитного поля Земли, при ускорении движения полюсов оно может одновременно отключиться уже над всей территорией планеты, и человечество тогда останется беззащитным перед космическими угрозами. Так считает главный научный сотрудники Института Океанологи РАН А. М. Городницкий. Над атмосферой есть ионосфера, напоминает Александр Моисеевич. Именно в ней при этой магнитной аномалии возникают гигантские озоновые дыры. И наряду с солнечным ветром жесткая гамма космического излучения также достигает поверхности Земли, причиняя ей урон катастрофических масштабов.

Однако возможен и другой вариант. Последние исследования ученых показали: если скорость смещения магнитных полюсов останется прежней, то магнитное поле Земли будет исчезать постепенно. В этом случае человечество столкнется с длинной чередой природных и техногенных катастроф. Стихийных бедствий будет происходить все больше, а катастрофы будут случаться все чаще. И в этом случае гибель человечества наступит не от солнечного ветра, а от постепенного радиоактивного заражения планеты.

Жить и работать по ночам

Но некоторые исследователи считают, что человечество сможет к этому приспособиться. Как считает доктор технических наук В. Д. Дудышев, не исключено, что людям придется работать по ночам, а днем спать: в светлое время суток жестче радиоактивное излучение. Валерий Дмитриевич не исключает возникновение в этой связи на Земле подземных городов, а люди в предлагаемых обстоятельствах будут работать в скафандрах.

Если этот сценарий воплотится в жизнь, то Земля станет мертвой планетой, летающей в безвоздушном пространстве (что-то вроде сюжета фильма "Письма мертвого человека").

Доцент кафедры климатологи и метеорологии географического факультета МГУ Павел Торопов считает, что смещение магнитных поясов происходит НА Земле не впервые, это не ново. Другое дело, что для человеческой цивилизации осмысливать данные процессы в новинку.

Заместитель директора Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, кандидат физико-математических наук Валерий Петров, в свою очередь, хочет доказать, что магнитное поле Земли - это константа для человечества вполне управляемая (правда, через пару тысяч лет): атмосфера, магнитное поле, солнечный ветер, имеющие значение сейчас, в "идеологическом масштабе" - незначительны: Петров считает, что гравитации достаточно, даже если магнитное поле не сможет защищать землян вследствие потери атмосферы. Петров утверждает, что потребуются миллионы лет для того чтобы потратить из атмосферы Земли весь водород.