Цыгане - народ без государства. Долгое время их считали выходцами из Египта и называли "фараоновым племенем", но последние исследования это опровергают. В России цыгане породили настоящий культ своей музыки.

Почему цыгане - "цыгане"?

Цыгане не называют себя так. Их самое распространенное самоназвание цыган - "рома". Вероятнее всего, это влияние жизни цыган в Византии, которая получила это название только после своего падения. До этого она мыслилась частью римской цивилизации. Распространенное "Ромале" - звательный падеж от этнонима "рома".

Также цыгане называют себя синти, кале, мануш ("люди").

Другие народы называют цыган очень по-разному. В Англии их зовут gypsies (от Egyptians - "египтяне"), в Испании - gitanos, во Франции - bohemiens ("богемцы", "чехи" или tsiganes (от греческого - τσιγγάνοι, "цинга́ни"), евреи называют цыган צוענים (цо'ани́м), от названия библейской провинции Цоан в Древнем Египте.

Слово "цыгане", привычное для русского уха, условно восходит к греческому слову "атцингани" (αθίγγανος, ατσίγγανος), что означает "неприкасаемый". Этот термин впервые встречается в "Житие Георгия Афонского", написанном в XI веке. "Условно", потому что в этой книге "неприкасаемыми" называется одна из еретических сект того времени. Значит, нельзя с уверенностью утверждать, что в книге речь идёт именно о цыганах.

Откуда пришли цыгане

В Средние века цыган в Европе считали египтянами. Само слово Gitanes - производное от египтянина. Египтов в Средние века было два: верхний и нижний. Цыган так прозвали, очевидно, по названию верхнего, который находился в области Пелопоннеса, откуда шла их миграция. Принадлежность к культам нижнего Египта видна в быте даже современных цыган.

Карты Таро, которые считаются последним сохранившимся осколком культа египетского бога Тота, были привнесены в Европу именно цыганами. Кроме того, цыгане принесли из Египта искусство бальзамирования покойников.

Безусловно, цыгане были в Египте. Путь из верхнего Египта, вероятно, был главным путем их миграции. Однако современные генетические исследования доказали, что цыгане родом не из Египта, а из Индии.

Индийская традиция сохранилась в цыганской культуре в форме практик по работе с сознанием. Механизмы медитации и цыганского гипноза во многом схожи, цыгане - хорошие дрессировщики животных, как и индусы. Кроме того, цыганам свойственен синкретизм духовных верований - одна из особенностей нынешней индийской культуры.

Первые цыгане в России

Первые цыгане (группы сэрвы) в Российской империи появились в XVII веке на территории Украины.

Первое упоминание о цыганах в русской истории встречается в 1733 году, в документе Анны Иоанновны о новых налогах в армии:

"Вдобавок на содержание полков сих определить сборы с цыган, как в Малой России с них собирают, так и в Слободских полках и в Великороссийских городах и уездах, приписанных к Слободским полкам, и для этого сбора определить особого человека, так как цыганы в перепись не написаны".

Следующее упоминание цыган в русских исторических документах встречается в том же году. Цыганам Ингерманландии по этому документу разрешалось торговать лошадьми, так как они "показали себя здешними уроженцами" (то есть жили они здесь уже не первое поколение).

Дальнейшее увеличение цыганского контингента в России шло с расширением её территорий. При присоединении к Российской империи части Польши в России появились "польска рома", при присоединении Бессарабии - молдавские цыгане, после присоединения Крыма - крымские цыгане. Нужно понимать, что цыгане не являются мононациональной общностью, поэтому миграция разных этнических групп рома происходила различными путями.

На равных правах

В Российской империи к цыганам отнеслись достаточно дружелюбно. 21 декабря 1783 года вышел Указ Екатерины II, причисливший цыган к крестьянскому сословию. С них стали взимать налоги. При этом никаких особых мер по принудительному закрепощению цыган не проводилось. Более, того, им разрешалось приписываться к любому сословию, кроме дворян.

Уже в сенатском указе 1800 года говорится, что в некоторых губерниях "цыгане вышли в купцы и мещане".

Со временем в России стали появляться и оседлые цыгане, некоторым из них удавалось обзавестись немалым богатством. Так, в Уфе проживал цыган-купец Санко Арбузов, который успешно торговал лошадьми и имел добротный просторный дом. Его дочь Маша ходила в гимназию и обучалась французскому языку. И Санко Арбузов был не одинок.

В России по достоинству оценили музыкальную и исполнительскую культуру цыган. Уже в 1774 году граф Орлов-Чесменкий вызвал в Москву первую цыганскую капеллу, которая впоследствии выросла в хор и положила начало профессиональному цыганскому исполнительству в Российской империи.

В начале XIX века крепостные цыганские хоры были освобождены и продолжили уже самостоятельную деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. Цыганская музыка была необыкновенно модным жанром, а сами цыгане часто и ассимилировались в среде русского дворянства - браки на цыганских девушках заключали достаточно известные люди. Достаточно вспомнить дядю Льва Толстого Федора Ивановича Толстого-Американца.

Помогали цыгане русским и во время войн. В войне 1812 года цыганские общины жертвовали крупные суммы денег на содержание армии, поставляли лучших коней для кавалерии, а цыганская молодежь шла служить в уланские полки.

К концу XIX века в Российской империи жили не только украинские, молдавские, польские, русские и крымские цыгане, но и люли, карачи и боша (со времени присоединения Кавказа и Средней Азии), а в начале XX века из Австро-Венгрии и Румынии перекочевали ловари и колдэрары.

В настоящее время численность европейских цыган по разным оценкам определяется от 8 млн и до 10-12 млн человек. В СССР официально насчитывалось 175,3 тысячи человек (перепись 1970). В России, по переписи 2010 года, проживает около 220 тысяч цыган.