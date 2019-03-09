Мужчина поэкспериментировал с ядами на коллегах и получил пожизненное
9 марта 2019 05:03 139
Житель Германии получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Злоумышленника арестовали в мае 2018 года. Как показали кадры видеонаблюдения, он подсыпал подозрительный порошок в бутерброд сослуживца. После обыска в доме осужденного обнаружили ртуть, свинец, кадмий и ацетат свинца.
Мотивы преступника остались неясны. Как предполагает следствие, он хотел увидеть действие веществ на коллегах. В результате один человек впал в кому, еще двое получили серьезные повреждения почек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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