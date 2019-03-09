Житель Германии получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Злоумышленника арестовали в мае 2018 года. Как показали кадры видеонаблюдения, он подсыпал подозрительный порошок в бутерброд сослуживца. После обыска в доме осужденного обнаружили ртуть, свинец, кадмий и ацетат свинца.

Мотивы преступника остались неясны. Как предполагает следствие, он хотел увидеть действие веществ на коллегах. В результате один человек впал в кому, еще двое получили серьезные повреждения почек.