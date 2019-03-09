Топ-5 основных симптомов рака поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы является одним из самых тяжелых и агрессивных видов онкологии. В последнее время в США было зафиксировано более 50 тысяч случаев заболевания этим недугом.
Как отмечают специалисты, основная сложность диагностики этой онкологии заключается в ее симптомах. На ранних стадиях ее очень сложно отличить от проявлений других менее опасных заболеваний, так как симптомы схожи.
По данным PancreaticCancer.org, в первую очередь человека должны насторожить боли в спине или желудке, которые могут усиливаться во время приема пищи. Из этого вытекает второй признак - отсутствие аппетита и как следствие значительная потеря в весе, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.
Кроме того, существуют еще три тревожных симптома - изменение стула, частая тошнота, пожелтение кожи или глаз.
Эксперты отмечают, что в основном это заболевание проявляется у людей в возрасте от 50 до 80 лет. Большему риску подвергаются люди, страдающие от ожирения, диабета и хронического панкреатита.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
МВФ выделит Гаити беспроцентный кредит почти на $230 млн
Yol qəzası olub, ölənlər və yaralananlar var - YENİLƏNİB
Трем автопроизводителям ФРГ грозит штраф до €1 млрд
Вупи Голдберг оказалась на грани смерти
Леннокс Льюис готов провести реванш с Майком Тайсоном
Назначен новый главный тренер "Ромы"
Найдены невероятные сокровища майя - ВИДЕО
В Ираке военный открыл огонь по сослуживцам
-
8 Мар. 12:18 6 553
-
8 Мар. 11:22 3 938
-
8 Мар. 21:28 3 606
-
8 Мар. 13:27 3 004
-
8 Мар. 20:27 2 535