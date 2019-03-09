Рак поджелудочной железы является одним из самых тяжелых и агрессивных видов онкологии. В последнее время в США было зафиксировано более 50 тысяч случаев заболевания этим недугом.

Как отмечают специалисты, основная сложность диагностики этой онкологии заключается в ее симптомах. На ранних стадиях ее очень сложно отличить от проявлений других менее опасных заболеваний, так как симптомы схожи.

По данным PancreaticCancer.org, в первую очередь человека должны насторожить боли в спине или желудке, которые могут усиливаться во время приема пищи. Из этого вытекает второй признак - отсутствие аппетита и как следствие значительная потеря в весе, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Кроме того, существуют еще три тревожных симптома - изменение стула, частая тошнота, пожелтение кожи или глаз.

Эксперты отмечают, что в основном это заболевание проявляется у людей в возрасте от 50 до 80 лет. Большему риску подвергаются люди, страдающие от ожирения, диабета и хронического панкреатита.