Организм человека действует как губка - он может поглощать любое химическое соединение, которое наносилось в течение длительного времени. А зимой опасные токсины, которым подвергается наше тело, в рекордных количествах, передает Day.Az со ссылкой на politeka.net.

Поэтому весеннее очищение в этом году должно начинаться изнутри, т.е. с эффективной детоксикации организма.

Зимой загрязняющие вещества поступают из окружающей нас среды, поэтому и весеннее решение - в натуральных травах. Есть несколько из них, которые специалисты рекомендуют в качестве эффективного средства очищения организма от накопившихся загрязняющих веществ, попадающих в него через пищу или воздух. Большинство из них - углеводороды, частицы пыли, акриламиды, соли мышьяка и свинца, а также другие органические и неорганические соединения.

Куркума

Она содержит большие дозы биоактивного вещества куркумин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и, что наиболее важно, детоксифицирующими свойствами. Куркумин буквально высасывает токсины и выводит их из организма. Одинаково эффективен при внутреннем и внешнем применении.

Ним

Используемый в основном для производства эфирных масел, продукт наносится в основном наружно на кожу. Оказывает как детоксифицирующее, так и лечебное действие, способно улучшить тип кожи, которая является основной страдающей от негативного воздействия токсинов.

Укроп

Эта трава обладает сильным гуммирующим и очищающим действием, а дополнительным эффектом являются ее мочегонные свойства. Стимулирует выделение задержанной воды, а вместе с ней выводятся токсины.

Кардамон и цейлонская корица

Подобный эффект детоксикации имеют и некоторые травы, которые мы широко используем в качестве специй. Это цейлонская корица и кардамон. Они также очень эффективны для очищения организма от накопленных зимой токсинов и загрязняющих веществ. Их эффект еще более усиливается, если их потреблять в сочетании с некоторыми продуктами, которые помогают детоксикации организма.