Одинокой пенсионерке начислили штраф в размере 1000$ в день! Соседи ахнули, когда узнали в чем дело - ВИДЕО
11 марта 2019 08:00 296
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Источник:Остроумно
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