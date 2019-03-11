На высоте 12000 метров у самолета закончилось топливо - ВИДЕО
11 марта 2019 09:15 133
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Источник:iKnow Channel
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