Сегодня гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, что хорошо использовать для приобретения новых знаний и навыков. А вот для бизнеса и работы день не слишком удачен из-за слишком сильных эмоций, так что все ответственные решения лучше отложить на потом. Если же вам все же предстоит важная встреча, рекомендуется провести ее в неформальной обстановке, "без галстуков".

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев сегодня свою инертность, Овен не пожалеет - он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Овну следует помнить о том, что хороший день - это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Телец

Сегодня есть вероятность того, что отношения Тельца подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Телец захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что как бы ему сегодня ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих они могут узнать что-то интересное для себя - к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Близнецам не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь - именно они помогут им преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Близнецов - это не столько их личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Рак

Сегодня Рак может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно сегодня у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Рак сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Рак способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими - если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Лев

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Льву хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Львом, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Льву не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой - а вдруг его осенит гениальная мысль?

Дева

Сегодня Деве просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от нее новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды гороскопа советуют Деве сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства - все это просто жизненно необходимо ей. Возможно, Деве сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Весы

Сегодня у Весов могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими им будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Весов и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Весам стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Скорпион

Сегодня ситуация может поставить Скорпиона перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Скорпиона; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Скорпиону придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все "за" и "против". Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Скорпиону, что делать, а ум - чего не делать.

Стрелец

Сегодня у Стрельца ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты - совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Стрельцу не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Стрелец не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Козерог

Сегодня день предоставляет Козерогу хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Козерог сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня обязательно выбраться в свет - посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Козерог сегодня сумеет показать себя во всей красе.

Водолей

Сегодня Водолей не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Водолею сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Рыбы

Сегодня лучше всего Рыбы будут чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет их к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Рыбам требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где они еще не бывали, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета - все это сегодня обострит чувства Рыб, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить "здесь и сейчас".