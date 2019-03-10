Продукты, которые на первый взгляд совсем не кажутся вредными, таят в себе скрытую угрозу для организма. Неправильное приготовление или хранение еды, а так же несоблюдение правил гигиены часто может стать причиной сильной интоксикации и других проблем со здоровьем.

Мы составили список потенциально опасных продуктов, к употреблению которых нужно подходить с осторожностью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Рис

В блюдах из риса, оставленных после приготовления при комнатной температуре, происходит размножение бациллы Bacillus cereus, и повторное кипячение блюда ее не разрушает. Она часто является причиной пищевых токсикоинфекций.

Фрукты и овощи

Нарезанные свежие фрукты, овощи и салаты, которые продаются в упаковках, могут стать источником кишечной инфекции. Никто не гарантирует качество промывки, а влага способствует размножению бактерий. Попав в заправленный салат бактерии оказываются в питательной для них среде.

Салаты со сметаной

Салаты, заправленные сметаной, нельзя оставлять на вторые сутки. Попавшие в еду микробы, постояв некоторое время в тепле, успевают размножиться до количеств, опасных для организма. Добавлять заправку в блюда нужно непосредственно перед употреблением. Не менее опасны и готовые "магазинные" салаты.

Грибы

Нужно тщательно выбирать место сбора грибов или покупать их у проверенных продавцов. Даже самый съедобный гриб, выросший недалеко от промышленного предприятия или шоссе, может быть очень опасным, так как грибы, как губки, впитывают химические вещества.

Молоко

Молоко, не прошедшее термическую обработку, вместо пользы может принести организму вред. Есть риск получить кишечную палочку, глисты, бруцеллез и другие кишечно-желудочные заболевания. Возбудителями опасных болезней могут быть заражены и продукты, приготовленные из непастеризованного молока, такие как сыр и творог.

Сырое мясо

Тартар или стейк с кровью могут стать причиной пищевого отравления. В сыром мясе и птице часто содержаться саломонеллы, кишечные палочки и стафилококки. Поэтому блюда из мяса и птицы рекомендуется есть только после правильной тепловой обработки.

Яйца

Яйца так же могут быть заражены сальмонеллой. Их обязательно варить или жарить до полной готовности. Мыть яйца нужно очень осторожно, чтобы бактерии не попали на другие продукты, не подвергающиеся тепловой обработке.

Мороженое

В мороженом могут содержаться листерии, стафилококк и сальмонеллы. Развесное мороженое особенно опасно, так как лоток, в котором оно хранится и ложка не всегда стерильны. Употребление повторно замороженного лакомства может грозить кишечной инфекцией.

Рыба

Рыба семейства лососевых, сельдевых, тунцовых и скумбриевых, при нарушении условий хранения, может накапливать гистамин, вызывающий псевдоаллергическую реакцию. Также острое отравление может произойти от употребления морепродуктов, накапливающих фикотоксины.

Ростки пшеницы

Пророщенная пшеница вошла в наш рацион вместе с модой на правильное питание. Однако не всегда ростки несут пользу. В них содержится белок лектин, который при попадании в организм вступает во взаимодействие с молекулами сахаров и вызывает "склеивание" клеток, что может отрицательно повлиять на работу ЖКТ.