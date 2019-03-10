Став в 1966 году министром МВД СССР, Николай Щёлоков немедленно начал работу по повышению престижа профессии милиционера и набору могущества подвластного ему министерства. Это вызвало неприятие со стороны руководства КГБ, и Щёлоков вступил в единоборство, используя не только аппаратные возможности, но и PR-технологии, как сформулировали бы в наше время.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

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В 1969 году Щёлоков переодевает милиционеров из синей формы в серую, обновлённого дизайна, приближенного к армейскому. Увеличены должностные оклады, упорядочена система званий. Министр тратит много сил и ресурсов на образование персонала, по всему СССР открываются учебные заведения.

Для младших и средних начальников милиции действовали межреспубликанские и межобластные школы на три сотни слушателей. Срок подготовки вырос до квартала в год, введены разнообразные методики начальной подготовки милиционеров, участковых инспекторов, инспекторов дорожного надзора и ГАИ, младших инспекторов по обслуживанию техники и связи. В Горьком школа в 1972 году стала Высшей школой милиции МВД СССР, со специализацией на борьбе с хищениями социалистической собственности.

В семидесятых годах больше, чем в два раза выросло число средних специальных учебных заведений системы МВД, росла сеть высших школ, при которых работали курсы и факультеты повышения квалификации руководящего состава. Решением Совета Министров СССР от 21 сентября 1973 г. организована Академия МВД СССР (ныне Академия управления МВД России).

Герои телеэкрана

На внешнюю аудиторию работали агитация и пропаганда. Именно с времён Щёлокова концерт на День милиции стал главным мероприятием года, выступление на котором гарантировало карьеру и всенародную любовь телезрителей.

Более того, Щёлоков запускает телесериал "Следствие ведут ЗнаТоКи" - именно так писалось название в начале, так как это была аббревиатура от фамилий трёх главных героев: Знаменского, Томина и Кибрит. Вся троица была умна, обаятельна, дружна и боролась с преступностью исключительно законными средствами. Душой компании и стержнем сюжета был Пал Палыч Знаменский - следователь. Авторами сценария стали Ольга и Александр Лавровы, прославленные литераторы. Главным консультантом значился сначала генерал - лейтенант юстиции Б.А. Викторов. Есть мнение, что под этим псевдонимом скрывался сам Щёлоков. К слову, именно он попросил Владимира Высоцкого сыграть Жеглова в сериале "Место встречи изменить нельзя".

Сериал вышел в 1971 году, сразу покорив зрителей. Стоит отметить, что уже к этому времени публика полюбила сериал "Щит и меч" и фильм "Мёртвый сезон", прославляющие госбезопаность. А в 1974 году засверкал бриллиант "Семнадцати мгновений весны". Но "Знатоки" держали марку до 1989 года, к этому времени Щёлоков не только потерял пост, но и жизнь, совершив самоубийство. В 2002 - 2003 годах сняты еще несколько серий, вместо Эльзы Леждей, игравшей Кибрит, в сюжет ввели эксперта Китаеву. Серия называлась "дело". Заглавная песня про милицию стала хитом, её разобрали на цитаты. Первые 9 серий были чёрно - белые, с десятой - цветные.

В сериале снимались многие известные актёры: Леонид Броневой, Александр Кайдановский, Армен Джигарханян, Лев Дуров, Леонид Куравлёв, Николай Караченцов, Наталья Гундарева, Валерий Носик, Александр Белявский, Юрий Катин-Ярцев, Всеволод Шиловский, Марина Неелова, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Пороховщиков. Для игравшего Томина актёра Каневского это была первая серьёзная роль, до этого он сыграл разве что эпизод в "Бриллиантовой руке", в котором экспрессивно ругался с подельником на неизвестном языке. В наши дни телеканал НТВ воспользовался всенародной популярностью "майора Томина" и Каневский стал ведущим цикла "Следствие вели..." про реальные преступления времён СССР.

Из народной души героев сериала не смог вытеснить даже Тихонов - Штирлиц. Причём, уже во второй серии "ЗнаТоКов" под названием "Ваше подлинное имя" был прямой выпад в сторону КГБ. Пал Паоыч Знаменский, опираясь на некие несоответствия в поведении бродяги, разоблачает, с помощью Томина и Кибрит, иностранного шпиона, заброшенного в СССР с серьёзным заданием и пропущенного чекистами. Следователь КГБ появляется в последние минуты фильма, когда дело уже сделано и ему просто передают выявленного шпиона.

В течение следующих 18 лет "ЗнаТоКи" не только карали преступников, но и спасали невинных и запутавшихся. Разве что в званиях и должностях не росли, что не мешало им честно выполнять свой долг. Расследование велось интеллектом Знаменского, наукой и интуицией Кибрит, комбинациями и умениями перевоплощаться Томина. Причём все трое были показаны как живые люди, со своими ошибками и недостатками, а не просто ходячие функции или плакатные герои.