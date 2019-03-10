Большинство людей сегодня отказались от суеверий и предпочитают объяснять все, что происходит вокруг, с помощью научных теорий. Однако иногда случаются истории, которым пока нет логичного объяснения. Вот лишь некоторые из них.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Путешествия во времени

Один из самых известных "туристов" - Эндрю Карлсин. В начале двухтысячных он появился на бирже, имея 800 долларов. За 2 недели Карлсин заключил 126 ненадёжных сделок, которые обогатили его на 350 миллионов долларов. Когда в 2003 году мужчину арестовали, он заявил, что приехал из 2256 года. Изучив в будущем архивы, он узнал о финансовой ситуации в 21 веке и прибыл в наше время, чтобы стать богатым. Пробыв недолго к тюрьме, Карлсин вышел под залог в 1 миллион долларов, который внес за него неизвестный, и скрылся.

Странные природные явления

Кипящую реку в Амазонии обнаружили сравнительно недавно. Легенды о ней слагали индейцы, рассказывавшие, что в лесах есть река, которая варит жертв. Когда реку все-таки нашли, выяснилось, что температура воды в ней - 86 градусов.

Затопленные древние города

В восьмидесятых годах возле японского острова Йонагуни дайверы обнаружили древний город. Под 15-метровой толщей воды пряталось украшенное орнаментом плато с террасами, край которого резко обрывался и уходил вниз на 27 метров. После того, как составили компьютерную версию города, ученые поразились его сходству с другими загадочными объектами - пирамидами Египта и индейскими городами в Америке.