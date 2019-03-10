Гигиенические исследования, проведенные в последние годы медиками, установили, что от 30 до 50 процентов школьников к окончанию школы приобретают близорукость и уже в дальнейшем всю оставшуюся жизнь вынуждены носить очки. То есть почти половина выпускников оканчивают школу с испорченным здоровьем. Корреспондент "ВМ" попытался выяснить почему это происходит и как можно исправить ситуацию, передает Day.Az.

Офтальмологи утверждают, что зрение ухудшается из-за того, что школьники проводят все больше времени за компьютерами, долгое время "копаются" в мобильных телефонах или планшетах.

По данным Всемирной организации здоровья, от нарушения зрения страдают около 300 миллионов человек, из них - 19 миллионов детей.

Статистические данные указывают на то, что уже в первый класс 5 процентов мальчишек и девчонок приходят с нарушением зрения. А к одиннадцатому классу это количество увеличивается до 25-30 процентов.

- Данная проблема обострилась из-за увеличения зрительной нагрузки, - рассказывает врач-офтальмолог Ирина Сальникова. - Многие люди работают в офисе, в течение рабочего дня много времени проводят за компьютером. Но стоит отметить, что и окончив работать, они не меняют обстановку, а продолжают пользоваться гаджетами. Например, по дороге достают электронные книги, а дома еще играют в компьютерные игры или просматривают социальные сети.

Медик утверждает, что во время работы за компьютером зрачки глаз обычно направлены в одну точку, что и приводит к усталости глазных мышц. Свою роль играет световое излучение от экрана монитора. Из-за нагрузки глаз напрягается и начинает увеличиваться.

- Нормальный глаз взрослого человека должен быть примерно 23,5 - максимум 24 миллиметра, - рассказывает офтальмолог Ирина Лещенко. - Если глаз больше, значит у человека однозначно есть проблемы со зрением. Если глаз увеличен на 1 миллиметр, то близорукость возросла примерно на 0,33 диопотрии. (Диопотрия - это единица измерения нарушения зрения: 1 диоптрия равна 1 единице преломляющей силе на линзах в очках).

Медик утверждает, что зрение у школьников падает потому, что есть определенные санитарные и гигиенические нормы работы.

- В советские времена, например, существовало понятие "гигиена труда", - рассказывает Лещенко. - То есть на любом предприятии, в школах, в учебных заведениях были нормы: как, сколько и с какой периодичностью можно заниматься тем или иным видом работы. И эти нормы должны были соблюдаться, чтобы сохранить здоровье. С распадом СССР "гигиена труда" стала потихоньку забываться. Но на самом деле эта тема все-таки осталась актуальной. Ведь дошкольник может проводить за компьютером примерно 15-20 минут в день, школьник побольше - 2-3 часа.

Но всем понятно, что эти нормы ныне не соблюдаются. Родители, чтобы занять малыша, дают ему планшетный компьютер, чтобы игрался в игры и так далее. Но взрослым людям, чья работа связана с компьютером, трудно проводить меньше времени. Но врач утверждает, что выход есть.

При нынешней критической ситуации офтальмолог настаивает, чтобы люди задумались о своем здоровье и стали соблюдать элементарные правила работы за компьютером.

- В идеале ваше рабочее место должно быть с окном, чтобы можно было переводить взгляд в окно и смотреть куда-то далеко, - советует Ирина Лещенко. - Это расслабляет глаза. Необходимы и перерывы в работе: каждые 20 минут надо менять положение тела, отрывать свой взгляд от тетради или монитора, хотя бы 20 секунд смотреть куда-то вдаль.

Офтальмолог настаивает на этом. Если вдруг вы сидите лицом к окну, то его наоборот надо занавешивать или делать жалюзи. Ни в коем случае нельзя сидеть спиной к окну, когда свет попадает на монитор и затемняет изображение. Глаза от этого еще сильнее напрягаются. И еще одна важная ошибка: монитор нельзя ставить на подставку, чтобы смотреть на него вверх. Наоборот, монитор должен быть немного ниже уровня глаз.

При этом очень помогают для улучшения зрения - прогулки по лесу или лесопарковой зоне.

Также врач настаивает, что обязательно каждый год надо проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить отклонения и начать лечение.

Если вдруг у вас обнаружились проблемы - не стоит пугаться. А лучше необходимо выполнять советы врача.

- Хотя есть люди, которые не хотят надевать очки, так как боятся, что их будут обзывать очкариком, - констатирует психолог Андрей Новиков. - Другая группа - молодые девушки и парни, которые думают, что с ними из-за очков не будут встречаться кавалеры. Поэтому, чтобы найти пару, не носят очки.

Но это неправильно, так как это еще сильнее вредит здоровью.

- В нынешнее время много салонов, где продаются стильные оправы, - говорит психолог. - Лучше прийти туда и подобрать подходящую вам оправу, которая наоборот будет подчеркивать достоинства вашего лица.