Австралийские исследователи дали действенные рекомендации по борьбе с высоким давлением, которые были подтверждены экспериментально, сообщает Day.Az со ссылкой на versiya.info.

Основной проблемой, связанной с высоким кровяным давлением, является то, что эта проблема "подсаживает" многих людей на таблетки. Страдающим от кровяного давления приходится подчинять ритм своей жизни регулярному потреблению зачастую дорогих медикаментов. Австралийским врачам удалось найти способ борьбы с давлением.

По словам исследователей-медиков, эффективным способом снижения давления являются ежедневные лёгкие прогулки, которые будут полезны ещё и для больных с избыточным весом - регулярные прогулки помогают не только снижать давление, но и бороться с избыточным давлением. Такие прогулки, рекомендуются совершать по утрам, не более получаса и ходить в умеренном темпе. Так же врачи рекомендуют совершать трёхминутые перерывы на ходьбу каждые полчаса. По словам исследователей, пациенты, соблюдавшие эти рекомендации, испытывали улучшение состояния своего здоровья.

Многим врачам приходится регулярно придумывать новые способы профилактики различных заболеваний, которые истачивают человеческое здоровье постоянными недомоганиями. Порой профилактика заболеваний даёт больший эффект, чем их лечение в запущенном состоянии.