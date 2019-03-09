Говоря об опасности нахождения в спальне смартфонов, ученые указывают на синий свет, под влиянием которого человек может терять сон. Именно этот синий свет специалисты предлагают использовать как средство от сонливости - в частности, по утрам, когда необходимо быть максимально собранным, учиться или работать, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на медицинские СМИ, передает Day.Az.

Специалисты Корейского передового института науки и техники заявили о том, что с помощью светодиодов, имеющих пиковую длину волны в синей части спектра (тот самый синий свет в смартфонах), можно успешно бороться с утренней сонливостью.

"Синий свет подавляет естественную выработку мелатонина в ночное время и повышает бдительность человека. Поэтому ночью в спальне он нежелателен, а с утра, напротив, уместен: он помогает проснуться и зарядиться энергией", - констатировали корейские исследователи.

Собрав для участия в эксперименте группу студентов, они наблюдали за тем, как влияют на состояние людей светодиодные лампы с синим и белым светом. При этом учитывались как субъективные ощущения испытуемых, так и результаты измерений концентрации гормонов мелатонина и кортизола в крови участников, ключевых показателей работы биологических часов.

В результате было установлено: гормон сна мелатонин интенсивнее всего снижался у добровольцев после воздействия синего света - они быстрее избавлялись от сонливости и чувствовали они себя гораздо бодрее, чем в случаях, когда на них влиял белый свет.