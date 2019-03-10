Дженнифер Лопес выходит замуж - ФОТО
10 марта 2019 09:09 361
Американская актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес объявили о помолвке. Об этом сообщает The Daily Mail.
По данным издания, пара вместе уже более двух лет. О помолвке актриса и спортсмен рассказали, опубликовав в инстаграме снимок кольца с огромным бриллиантом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Она сказала да", - написал Родригес в комментарии к фото.
Как отмечается, в настоящее время пара находится в отпуске в Бейкерс Бэй.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!