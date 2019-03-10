Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало новую аудиозапись из космоса, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Она составлена путем преобразования радиоизлучений космических скоплений - данных, полученных с помощью телескопа Hubble, - в звуковые волны.

По словам сотрудников NASA, опубликованные звуки - "вероятно, самая странная музыка в вашей жизни".

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