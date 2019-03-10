Певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле с песней Scream ("Крик"). Клип опубликован на YouTube-канале артиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон, говорится в подписи к ролику.

"Мы решили отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки, которыми сегодня переполнены экраны и рассказали о чувствах "теплыми" аналоговыми приемами", - сказано в публикации в Instagram-аккаунте Лазарева. В другом посте певец написал, что когда услышал эту песню впервые, то "почувствовал невероятную силу и мощь мелодии".

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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