Одним из новшеств, привнесённых советским строем в российские реалии, была система всеобщей паспортизации. При этом развивалась система паспортов в Стране Советов медленно и поэтапно. И в целом была мерой, скорее, вынужденной, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Всеобщая паспортизация городского населения была объявлена 27 декабря 1932 года, до этого советские паспорта выдавались в качестве "заграничных". В основном, тем гражданам, которым было разрешено и поручено отправляться за рубеж, чтобы представлять там советские интересы. И именно про такой паспорт писал Маяковский в своем бессмертном про "широкие штанины".

Бюрократическая свобода

Но такая бюрократическая свобода до 1932 года создавала массу бытовых и криминальных проблем. Огромные массы людей свободно кочевали по просторам страны, а особенно активно этим пользовался криминальный элемент, который мог в те годы "гастролировать" практически без ограничений, пока не поймают.

Потому в советском паспорте появилась графа о прописке, которая позволяла, как и сам документ, фиксировать передвижения гражданина и определённым образом "привязывать" его к месту жительства.

Вопреки общему мнению, сельским жителям паспорта также выдавались, хотя их всеобщая паспортизация наступила гораздо позже, в семидесятые. Просто паспорта колхозники получали в случае поступления в ВУЗ или с началом военной карьеры, или переезжая в город на обговоренное уже рабочее место.

Графа о национальности

По поводу "прописки", которая сейчас обозначается, как "регистрация", до сих пор спорят специалисты. Но была в советском паспорте и так называемая "пятая графа", или же графа о национальности.

Вообще, чисто технически пятой эта графа была не в советском паспорте, а в "Личном листке по учёту кадров паспортных органов МВД СССР" на основании которого и оформлялся советский паспорт.

Критики графы "национальность", да и многие исследователи видят в ней не только механизм дополнительного контроля, но и возможность для ущемления отдельных граждан СССР по национальному признаку. Но самое интересное, что изначально все обстояло с точностью до наоборот.

СССР был подчеркнуто многонациональной страной единого советского народа. Но именно "много"-национальной, а не "безнациональной". Поэтому графа "национальность" в теории и в рамках советской идеологии не только не была дискредитирующей, но, напротив, подчеркивала эту самую многонациональность, а через это и единство всего советского народа. Но это, как говорится, в теории. На практике же вышло не совсем так.

Изначально национальность человека определялась по национальности родителей. При этом, в СССР был список этих самых национальностей. Что характерно, он периодически ещё и менялся.

По национальности отца

Изначально, согласно спискам 1924-1926 года в СССР проживали представители двухсот национальностей. При этом, как правило, гражданин получавший паспорт, определял свою национальность по национальности отца, хотя были и исключения.

В 1974 году паспортизация в Советском Союзе продолжалась. Теперь право на получение документа имели и колхозники, жители сельской местности. Одновременно с этим, изменился и подход к определению национальности.

Графа в паспорте была все такой же обязательной, но теперь гражданин мог по собственному выбору записать себя в ту или иную народность. Но вот самое интересное, что примерно в эти же годы начинается и варьирование списка "официальных" национальностей. В 1959 году было 126, в 1979 - 123, в 1989 - 128.

Гонения по национальному признаку

Что касается гонений по национальному признаку, то ряд учёных фиксирует в советской истории случаи депортации представителей десяти национальностей. К ним относят чеченцев, крымских татар, корейцев, карачаевцев, ингушей, немцев, балкарцев и ряд других.

Такж, во времена сталинских чисток нелегко пришлось советским евреям.

При этом, учёные указывают не только на факты депортации, но и на "мягкую дискредитацию" в позднем СССР по национальному признаку. Советские евреи по этому поводу придумали грустную шутку, где обозначали свою национальную принадлежность, как "инвалидность пятой группы".

Но стоит снова оговориться, что скорее Сталин и тогдашнее советское руководство увидели в графе "национальность" удобный практический механизм уже после его ввода. Изначально же, "пятая графа" была скорее идеологическим механизмом, и каких-то систематических практик не предполагала.

Что интересно, с крушением СССР советские паспорта не исчезли, и до сих пор считаются действительными на территории России, наряду с новыми паспортами граждан Российской Федерации, где графы "национальность" нет.

Периодически за её возвращение ратуют консерваторы, и общественная дискуссия по этому вопросу идет до сих пор. Однако, кажется, государство возвращать "пятую графу", как минимум в ближайшее время, не будет в силу особенностей нынешней российской национальной политики.