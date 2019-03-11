Названа опасность высокого уровня тестостерона
11 марта 2019 02:33 181
Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с образованием тромбов, сердечной недостаточностью и сердечным приступом, выяснили исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга. Их научная работа опубликована в журнале British Medical Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эксперты проанализировали данные 3225 мужчин в возрасте 50-75 лет, которые принимали участие в международном профилактическом обследовании на рак простаты, и у тех, чей уровень тестостерона был повышенный, и попытались обнаружить общие гены.
Затем эксперты обратились к Биобанку Соединенного Королевства, где сравнили найденные гены с генами более 392 тысяч британцев обоих полов, чтобы найти связь между этими генами и повышенным образованием тромбов, сердечной недостаточностью или сердечным приступом.
В результате исследователи выяснили, что, в частности, наличие гена JMJD1C может в два раза повысить риск образования тромбов, а также в 7,8 раз - сердечной недостаточности.
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